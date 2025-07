Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Mehrere Personen angegriffen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bad Herrenalb (ots)

Ein 43-jähriger Mann hat am Montag in Bad Herrenalb zunächst mehrere Personen, später auch einschreitende Polizeibeamte angegriffen.

Zunächst geriet der Mann gegen 16:00 Uhr am Rathausvorplatz aus unbekannten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer ihm bekannten Person. Im Anschluss begab er sich weiter in Richtung Gernsbacher Straße. Dort schlug er einer bislang unbekannten Frau unvermittelt ins Gesicht. Ein couragierter Mitarbeiter einer nahegelegenen Gaststätte beobachtete das Geschehen, ging dazwischen und wurde ebenfalls körperlich angegriffen. Dieser Geschädigte verletzte sich hierbei leicht. Die unbekannte Passantin entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Funkstreifenbesatzung. Der 43-jährige Tatverdächtige lief in Richtung Kurpromenade davon. Dort wurde er von den alarmierten Streifenwagenbesatzungen erkannt. Beim Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen, flüchtete der Mann zu Fuß, konnte jedoch von den Einsatzkräften eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Während des Transports zum Streifenwagen trat der weiterhin aggressive 43- Jährige plötzlich nach den Beamten, woraufhin diese ihn zu Boden brachten und seine Beine fixierten. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde der Mann zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurden die Einsatzkräfte bespuckt und beleidigt. Auf Grund des psychischen Zustands wurde der 43- Jährige in eine Fachklinik überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet nun die geschädigte Frau, sich zu melden. Sie wird wie folgt beschrieben: Etwa 160-165 cm groß, mittleren Alters, hellblonde, leicht gewellte Haare, welche nicht ganz bis zur Schulter reichten. Sie war zur Tatzeit hell gekleidet mit einem T-Shirt und einer 374 Hose. Sie hatte einen hellen Rucksack bei sich und trug eine Sonnenbrille.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-0 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

