POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Linienbus überholt Fahrzeuge und gefährdet Verkehrsteilnehmer: Geschädigter gesucht

Pforzheim (ots) - Bislang unbekannter Fahrzeugführer hat vergangenen Donnerstag in Pforzheim ein parkendes Fahrzeug beschädigt und sich danach entfernt. Der Unfall ereignete sich am Abend des 26.06.2025 in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 22:40 Uhr. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte hierbei im Bereich eines Hotels in der Dillsteiner Straße in Pforzheim einen ...

mehr