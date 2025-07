POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Flucht nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots) - Unbekannte sind am Montag in ein Haus in Neuenbürg eingebrochen und haben Diebesgut an sich genommen. In der Zeit zwischen 5 Uhr und 17 Uhr gelangten die Täter gewaltsam in das in der Burgstraße gelegene Wohnhaus und suchten dort auf mehrere Stockwerke Wertgegenstände. Die Höhe des Diebesguts ist bislang noch nicht bezifferbar und derzeit ...

