Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: A1: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 42-jähriger Autofahrer mit einem SUV den mittleren Fahrstreifen und setzte zum Überholen an. Dabei verlor er offenbar kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte mehrere Fahrstreifen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und stieß mit einem nachfolgenden Pkw zusammen. Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 42-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-jährige Fahrerin des zweiten Pkw wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die A1 in Fahrtrichtung Bremen zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

