POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Lagerhallen einer Baumschule in Hatten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder wurden am Mittwoch, 04. Juni 2025, gegen 05:00 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Ein 52-Jähriger aus Lemwerder wollte mit einem VW von der Werner-von-Siemens-Straße in die Hauptstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 58-Jährigen aus Lemwerder, die mit einem SUV auf der Hauptstraße in ...

