POL-OS: Osnabrück: Vermisster ist zurück - Öffentlichkeitsfahndung ist beendet

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, wurde seit Samstagabend ein 61-jähriger Mann aus einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Schinkel vermisst. Er hatte die Einrichtung am Nachmittag verlassen, um Einkäufe zu erledigen, kehrte jedoch nicht zurück. Seit der Vermisstenmeldung liefen umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei. Dabei kamen u. a. der Polizeihubschrauber Phönix sowie Suchhunde zum Einsatz. Auch am Sonntag wurde die Suche fortgesetzt - die Polizei veröffentlichte ein Bild des Mannes und bat die Bevölkerung um Mithilfe.

Nun ist die Suche nach dem 61-Jährigen beendet. Der Mann ist eigenständig zu seiner Pflegeeinrichtung zurückgekehrt. Die Polizei Osnabrück bittet Medien und Nutzer sozialer Netzwerke, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte Foto umgehend aus ihren Portalen zu entfernen.

Vielen Dank für die Unterstützung bei der Suche!

