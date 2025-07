Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuburg - weitere Einbruchsmeldung

Neuburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich ein weiterer Einbruch. Diesmal in der Uhlandstraße. Eine Anwohnerin reagierte auf die zuletzt gemeldeten Einbrüche aufmerksam und schaute am Montagnachmittag beim Nachbaranwesen nach dem Rechten, da sich der Eigentümer im Urlaub befindet. Dort stellte sie die gewaltsam geöffnete und beschädigte Terrassentür fest. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Geschädigten dürfte Schmuck im vierstelligen Bereich fehlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell