Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Walsheim-Brand eines Einfamilienhauses

Landau (ots)

Am Dienstag, den 08.07.2025 gegen 06:50 Uhr, brach aus bislang ungeklärter Ursache im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in der Eichgasse in Walsheim ein Brand aus. Die Löscharbeiten sind mittlerweile beendet. Zum entstandenen Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Das Anwesen ist nicht mehr bewohnbar. Die Hausbewohner wurden durch Nachbarn aus dem Haus gerettet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell