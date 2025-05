Darmstadt (ots) - Am Freitag (23.5.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Hohler Weg" ein. Zwischen 10 und 13 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt durch eine Tür in eine der dortigen Wohnungen und stahlen dort nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld. Danach flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte ...

