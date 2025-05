Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen

A67: 31-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle und wird festgenommen

Einhausen (ots)

Ein 31-Jähriger muss sich nach seiner Flucht vor der Polizei und der vorläufigen Festnahme am späten Freitagabend (23.5.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 22.15 Uhr fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation der Transporter des Mannes aus Bürstadt auf der Autobahn 67 auf. Als die Polizeikräfte das Fahrzeug auf dem Parkplatz "Jägersburger Wald" stoppen und überprüfen wollten, gab der Fahrer Gas. Mit rund 160 km/h flüchtete er in südliche Richtung und fuhr an der Anschlussstelle Lorsch weiter auf die Bundesstraße in Richtung Bürstadt. Dort stoppte er sein Fahrzeug und rannte zu Fuß davon. Die Streifenbesatzung konnte ihn aber einholen und widerstandslos festnehmen. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass er auch unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zur Blutentnahme und für weitere polizeiliche Maßnahmen kam er mit auf die Wache.

