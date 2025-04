POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Gartenparzellen - Zeugen gesucht

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Donnerstagabend, gegen 18:45 Uhr, zu einem Brand eines Klein-Lkws eines ansässigen Getränkehandels in der Langen Straße in Sinsheim. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, ein in der unmittelbaren Nähe geparktes Fahrzeug wurde dennoch ...

mehr