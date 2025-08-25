Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Sachbeschädigung durch ätzende Flüssigkeit - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagabend kam es im Stadtteil Schinkel zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Gegen 23 Uhr hörte der Geschädigte in der Thomasburgstraße (Höhe Hnr. 33) einen Knall. Kurz darauf flüchtete eine bislang unbekannte Person fußläufig vom Tatort. Am betroffenen Fahrzeug (schwarzer BMW 6er) wurden zwei Flüssigkeitslachen festgestellt, von denen ein starker, beißender Geruch ausging. Nach bisherigen Ermittlungen wurde mutmaßlich Buttersäure auf die Karosserie sowie in die Lüftungsanlage des Pkw geschüttet. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden durch Verätzungen am Kunststoff. Aufgrund der massiven Geruchsbelästigung wurde die Berufsfeuerwehr Osnabrück hinzugezogen, die eine Reinigung der Fahrbahn durchführte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit mögliche Hintergründe der Tat. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Thomasburgstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

