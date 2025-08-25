Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: 22-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit gestohlenem E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in Melle gegen 06:00 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt mit einem E-Scooter-Fahrer. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den Mann am Kreisverkehr Nachtigallenstraße/Industriestraße kontrollieren. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete über die Nachtigallenstraße in Richtung Borgholzhausener Straße.

An der Einmündung zur Borgholzhausener Straße missachtete er das Vorfahrtszeichen und bog nach rechts in Fahrtrichtung stadteinwärts ab. Dabei geriet er in den Gegenverkehr, sodass ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, dessen Fahrzeug als dunkel und vermutlich der Marke Ford beschrieben wird, ausweichen musste.

Auch im weiteren Verlauf seiner Flucht fiel der E-Scooter-Fahrer durch riskante Fahrmanöver auf. Er fuhr starke Schlangenlinien, um ein Überholen durch den Streifenwagen zu verhindern, und bremste unter anderem anlasslos abrupt ab. Schließlich flüchtete er von der Borgholzhausener Straße in die Straße "Im Lienesch" und entkam über einen Feldweg. Dabei beleidigte er die verfolgenden Beamten durch das Zeigen des Mittelfingers.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich schnell Hinweise auf die Identität des flüchtigen E-Scooter-Fahrers. Es stellte sich nämlich heraus, dass der 22-jährige Meller zufälligerweise bereits zuvor von einer Polizeistreife im Meller Stadtgebiet kontrolliert wurde. Bei den weiteren Recherchen fanden die Beamten außerdem heraus, dass der E-Scooter, mit dem der 22-Jährige unterwegs war, in der Nacht zum Sonntag von einem Festgelände gestohlen wurde.

Auf richterliche Anordnung durchsuchten die Einsatzkräfte daraufhin die Wohnung des 22-jährigen Tatverdächtigen. Dabei trafen die Beamten nicht nur auf den 22-Jährigen selbst. Ebenso wurde diverses Beweismaterial, unter anderem auch der entwendete E-Scooter, sichergestellt.

Der Mann wurde anschließend für weitere Maßnahmen zur Polizeidienststelle gebracht. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel mit dem E-Scooter unterwegs war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 22-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Diebstahls, Beleidigung und Gefährdung des Straßenverkehrs, eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Melle bittet insbesondere den bislang unbekannten Fahrer des dunklen Pkw, der auf der Borgholzhausener Straße ausweichen musste, sich zu melden. Auch weitere Verkehrsteilnehmende, die durch das Fahrverhalten des E-Scooter-Fahrers gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell