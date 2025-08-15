PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Pedelecfahrer nach Kollision mit Radfahrer schwerstverletzt/ Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag, 14.08.2025, stießen in Dinslaken in der Kleingartenanlage >Volkspark< hinter dem Stadtbad gegen 15.00 Uhr ein 6 Jahre alter Radfahrer und ein 83-jähriger Pedelecfahrer zusammen. Beide kommen aus Dinslaken.

Durch die Kollision stürzten beide, wobei der 83-Jährige sich schwerste Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus, in welchem er stationär verblieb.

Der Junge verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

Das Verkehrskommissariat in Voerde sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese melden sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, gerne auch telefonisch unter 02064-6220.

Referenz: 250814-2113

/hs

