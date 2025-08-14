PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Die Polizei bietet ein kostenloses zweitägiges Pedelec-Seminar für Senioren an

Kreis Wesel (ots)

Im Kreis Wesel verzeichnen wir nach wie vor eine hohe Zahl an Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden. Erfreulicherweise ist die Nachfrage zu Trainings insbesondere für die Altersgruppe 65+ ebenfalls hoch!

Und da es unsere Zielsetzung ist, gerade für die im Straßenverkehr besonders gefährdete Gruppe der Pedelecfahrenden fundierte und nachhaltige Präventionsangebote zu machen, bieten unsere Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention ein Intensivtraining an.

Dieses richtet sich speziell an die Altersgruppe ab 65 Jahren und wird an zwei Tagen mit zeitlichem Abstand angeboten, damit erlernte Verhaltensmuster vertieft werden können.

Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Hierzu melden sich Interessierte bitte telefonisch unter 0281-1077777 oder per E-Mail unter pedelectraining@polizei.nrw.de an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

