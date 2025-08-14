Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Leblose Person im Rhein ist vermisster 47-Jähriger aus Köln

Voerde (ots)

Am Mittwoch, dem 13. August 2025, wurden gegen 14:20 Uhr Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei durch einen Sportbootführer alarmiert. Dieser hatte auf dem Rhein in Höhe Kilometer 799 eine treibende, leblose Person bemerkt.

Die Person konnte in Höhe Rheinkilometer 802,5 (dortige NATO-Rampe) an Land gebracht werden. Bei der Person handelt es sich eindeutig um den vermissten 47-jährigen Schwimmer aus Köln:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6095347

/sw

