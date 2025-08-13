PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Sonsbeck (ots)

Am Dienstag, dem 12.08.2025, ereignete sich gegen 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Balberger Straße, bei dem ein 39-jähriger Mann aus Kevelaer schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr mit seinem Motorrad die Balberger Straße (L 460) in Richtung Kervenheim. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er auf Höhe des Wildpaßwegs eine Absperrbake der Stadt Sonsbeck, die sich auf der Fahrbahn befand. Dadurch stürzte der 39-Jährige und verletzte sich schwer.

Mehrere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet hatten, stoppten sofort und leisteten vorbildlich Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein überregionales Krankenhaus.

Die Fahrbahn der Balberger Straße war für ca. 90 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

/sw

