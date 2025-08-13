PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einladung! Landrat stellt neuen Wachleiter in Dinslaken vor

Dinslaken (ots)

Dieser Termin richtet sich ausschließlich an Medienvertreter!

Am Dienstag, 19.08.25, um 10:30 Uhr stellt Landrat Ingo Brohl den Ersten Polizeihauptkommissar Frank Marienfeldt als neuen Leiter der Polizeiwache Dinslaken vor.

Ort des Treffens: Polizeiwache Dinslaken, Wilhelm-Lantermann-Straße 73 46535 Dinslaken.

Wir bitten Medienvertreter sich anzumelden, wenn sie an dem Termin teilnehmen möchten: Pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

