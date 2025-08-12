Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Kabeldiebstahl in einer Baustelle - Zeugensuche

Wesel (ots)

Zwischen Samstag, dem 09.08.2025, 17:00 Uhr, und Montag, dem 11.08.2025, 06:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Friedenstraße in Wesel-Schepersfeld.

Auf der Baustelle befanden sich mehrere Tonnen Kabelabfälle. Offenbar fuhren Unbekannte die Baustelle mit einem schweren Transportfahrzeug an und luden die Kabelabfälle ein. Der Gesamtwert der Kabelabfälle liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu Personen und/oder Fahrzeugen auf der Baustelle am oben genannten Wochenende machen können.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281-107-0.

Referenz: 250811-1043

