Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Kabeldiebstahl in einer Baustelle - Zeugensuche

Wesel (ots)

Zwischen Samstag, dem 09.08.2025, 17:00 Uhr, und Montag, dem 11.08.2025, 06:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Friedenstraße in Wesel-Schepersfeld.

Auf der Baustelle befanden sich mehrere Tonnen Kabelabfälle. Offenbar fuhren Unbekannte die Baustelle mit einem schweren Transportfahrzeug an und luden die Kabelabfälle ein. Der Gesamtwert der Kabelabfälle liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu Personen und/oder Fahrzeugen auf der Baustelle am oben genannten Wochenende machen können.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281-107-0.

Referenz: 250811-1043

/sw

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

  12.08.2025 – 08:16

    POL-WES: Dinslaken - Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Frontscheinwerfer von BMW X5

    Dinslaken (ots) - Am Dienstagmorgen zwischen 02:50 Uhr und 03:05 Uhr kam es zu einem Diebstahl an einem geparkten BMW X5 auf dem Holzweg in Hiesfeld. Der schwarze BMW X5, Baujahr 2022, war auf dem Grundstück der Hausnummer 11 geparkt, als zwei bislang unbekannte Personen an das Fahrzeug herantraten und die Motorhaube aufhebelten. Im weiteren Verlauf sägten die ...

    mehr
  11.08.2025 – 15:01

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannter stiehlt Handtasche und anschließend Pkw - Zeugen gesucht

    Kamp-Lintfort (ots) - Am Samstag zwischen 13.20 und 14 Uhr stahl ein Unbekannter eine Handtasche aus einem Pkw, der auf einem Parkplatz am Kloster Kamp stand. In der Handtasche befand sich unter anderem ein Schlüssel, mit dem der Mann gegen 14 Uhr die Tür eines Hauses am Möwenweg öffnete. Anschließend entwendete er von der Garageneinfahrt einen blauen Pkw der ...

    mehr
