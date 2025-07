Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Handy aus der Hand gerissen

Am Dienstag, 29.7.2025, 13.00 Uhr ging eine 65-Jährige durch den Berliner Park in Ahlen. Als die Ahlenerin ihr Handy aus der Handtasche nahm, wurde ihr dieses von einem vorbeifahrenden E-Scooterfahrer aus der Hand gerissen. Der flüchtige Tatverdächtige ist geschätzt 17 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat eine unauffällige Figur, ist südosteuropäischen Phänotyps und trug ein Baseballcap. Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

