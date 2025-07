Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrer war alkoholisiert

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 30.7.2025, 22.15 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Hohe Straße in Oelde an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 49-Jährigen Ausfallerscheinungen fest und nahmen erheblichen Alkoholgeruch wahr. Der Oelder führte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit anzeigte. Deshalb nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

