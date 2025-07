Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Unfallbeteiligter stand unter Medikamenteeinfluss

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 30.7.2025 kam es gegen 18.10 Uhr auf der Von-Büren-Allee in Oelde zu einem Verkehrsunfall. Dabei entstand an beiden Autos Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass ein Unfallbeteiligter unter Medikamenteneinfluss stand. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Sie stellten den Führerschein des Oelders sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell