Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannter stiehlt Handtasche und anschließend Pkw - Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am Samstag zwischen 13.20 und 14 Uhr stahl ein Unbekannter eine Handtasche aus einem Pkw, der auf einem Parkplatz am Kloster Kamp stand.

In der Handtasche befand sich unter anderem ein Schlüssel, mit dem der Mann gegen 14 Uhr die Tür eines Hauses am Möwenweg öffnete. Anschließend entwendete er von der Garageneinfahrt einen blauen Pkw der Marke Skoda. Dieser führt das amtliche Kennzeichen MO-CF 666.

Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung zu setzen.

DF (Ref.-Nr. 250809-1930)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell