POL-WES: Moers - 35-Jähriger nimmt an Bushaltestelle sexuelle Handlungen an sich vor

Moers (ots)

Am Freitag gegen 23 Uhr zeigte sich ein 35-jähriger Duisburger gegenüber einer 20-jährigen Moerserin in schamverletzender Weise an einer Bushaltestelle an der Homberger Straße.

Auf seinem Smartphone schaute er sich pornografische Inhalte an und richtete das Handy in ihren Blickwinkel aus. Als die Frau aufstand und sich neben die Haltestellte positionierte, nahm der Mann sexuelle Handlungen an sich vor.

Ein Test, den alarmierte Polizeibeamte bei dem Mann durchführten, ergab Hinweise auf Alkoholkonsum. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

