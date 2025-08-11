PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WES: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Exhibitionismus

Moers (ots)

Am Sonntag um 13.30 Uhr zeigte sich ein Unbekannter gegenüber einer 25-jährigen Essenerin in schamverletzender Weise am Waldsee an der Orsoyer Allee.

Die Frau war zu Fuß auf einem Weg unterwegs, der parallel zur Autobahn 42 verläuft. Auf einer Parkbank sah sie den Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Exhibitionismus und sucht den Mann. Nach Angaben der Zeugin ist dieser etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hat braune, kurze Haare und auffällig blaue Augen. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem dunklen Poloshirt. Darüber hinaus trug er einen Helm und führte ein dunkles E-Bike mit.

Zeugen richten ihre Hinweise an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 (Ref.-Nr. 250810-1417).

DF

