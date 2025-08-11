Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Fahrt einer 55-Jährigen endet an Hauswand

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Sonntag um 20.48 Uhr fuhr eine 55-jährige Kerkenerin im verkehrsberuhigten Bereich an der Kreuzung Pastoratstraße/Platz am Museum mit ihrem Pkw gegen ein Verkehrsschild, ein geparktes Fahrzeug und eine Hauswand.

Das beobachtete ein Zeuge. Alarmierte Polizeibeamte stellten fest, dass sich bei der 55-Jährigen Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben. Sie beschlagnahmten ihren Führerschein und stellten den Pkw sicher. Ein Arzt entnahm ihr später eine Blutprobe.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell