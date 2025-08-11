POL-WES: NRW- Kreis Wesel- Landesweite Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs unter Führung der Polizei Düsseldorf- 591 Lkw in ganz NRW kontrolliert

Kreispolizeibehörde Wesel

NRW- Kreis Wesel- Landesweite Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs unter Führung der Polizei Düsseldorf- 591 Lkw in ganz NRW kontrolliert

Nach der Prognose des Bundesverkehrsministeriums wird der Güterverkehr bis 2030 um 39 Prozent zunehmen. Sicherer Güterverkehr braucht Kontrollen - und genau die gibt es in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei NRW hat am Freitag (08.08.2025) im gesamten Bundesland Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchgeführt. Die Verkehrsdienste der einzelnen Behörden haben ihre Kompetenzen gebündelt und an verschiedenen Stellen im Land Kontrollpunkte eingerichtet.

Das Polizeipräsidium Düsseldorf koordinierte und führte den Einsatz an insgesamt neun Kontrollstellen in Grevenbroich, Neuss, Rheurdt, Duisburg, Nettetal, Hünxe, Essen, Mülheim und Wuppertal. Hierbei wurde die Polizei Düsseldorf von Kolleginnen und Kollegen aus elf Kreispolizeibehörden, sowie von Zoll, dem Bundesamt für Logistik und Güterverkehr und den Kommunen unterstützt.

Ein besonderes Augenmerk galt u.a. der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie der richtigen Ladungssicherung. Übermüdung kann Menschenleben kosten und nur eine ordnungsgemäß gesicherte Ladung bedeutet auch ein sicheres Fahren.

Insgesamt haben die Beamten 591 Lkw genauer unter die Lupe genommen. 55 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sieben Fahrer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln; bei drei Fahrern wurden die Führerscheine sichergestellt. Besonders aufgefallen sind die vielen Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße (127 und 178). Dahinter folgten Verstöße gegen die ordnungsgemäße Ladungssicherung (58) und allgemeine technische Mängel an den Fahrzeugen (56).

Der Leiter des Einsatzes, Polizeidirektor Reiner Schiffer, zeigt sich mit dem heutigen Einsatz zufrieden. "Unser Einsatz hat gezeigt, dass es sich mehr als lohnt, genauer hinzuschauen. Die Polizei führt auch in Zukunft regelmäßig solche Kontrollen durch, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu steigern und Unfälle zu vermeiden. Das Ziel ist klar: Weniger Unfälle mit Lkw-Beteiligung bedeutet mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer."

Die Kreispolizeibehörde Wesel hat gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Kleve eine Kontrollstelle in Hünxe eingerichtet und betreut. Hier kontrollierten die eingesetzten Kräfte insgesamt 31 Fahrzeuge und stellten in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr bei 12 Fahrzeugen insgesamt 23 Verstöße gegen geltende Vorschriften fest. Hierbei handelte es sich vor allem um Verstöße gegen Sozialvorschriften. Weiterhin waren Fahrzeuge mit technischen Mängeln und unzureichend gesicherter Ladung unterwegs. Vier Fahrzeuge waren derart unsicher, dass die Fahrt am Kontrollort endete und eine Weiterfahrt untersagt werden musste.

Die Polizei wird auch weiterhin regelmäßig Kontrollen im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchführen, um die Verkehrssicherheit zu steigern und Unfälle zu vermeiden. Hier kennen wir keine Kompromisse: wer Regeln missachtet, gefährdet andere und deshalb kontrollieren wir konsequent.

