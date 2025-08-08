Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht zwei Männer nach schwerem Raub

Moers (ots)

Am Donnerstag gegen 22 Uhr raubten zwei Männer an der Homberger Straße einer 39-jährigen Moerserin ein Smartphone.

Die Frau wollte ihr Mobiltelefon über ein Online-Portal verkaufen. Zwei Männer, die es kauften wollten, kamen zu ihrer Wohnadresse. Im Verlaufe der Verkaufsverhandlungen entrissen sie der 39-jährigen das Handy gewaltsam.

Die Personen flüchteten. Zusammen mit einer 13-jährigen und 18-jährigen Hausbewohnerin verfolgte die Frau die Personen. Eine Person schlug die 18-Jährige und schubste die 13-Jährige auf den Boden. Alle Bewohnerinnen wurden leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei sucht die beiden Männer. Einer ist nach Angaben der Frau circa 17 bis 19 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hat schwarze Haare. Zudem trug er einen hellen Pullover und eine blaue Jeans. Er flüchtete über eine Tankstelle zur Sandstraße. Der andere Mann ist circa 17 bis 19 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat eine Afro-Frisur. Bekleidet war er mit einer dunklen Weste und einer blauen Jeans. Er rannte über die Homberger Straße Richtung Duisburg. Zeugen richten ihre Hinweise an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

DF (Ref.-Nr. 250807-2313)

