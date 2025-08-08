PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizeibeamte identifizieren Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen

Wesel (ots)

Am Donnerstag um 7.30 Uhr zeigte sich ein 36-Jähriger gegenüber einer 65-jährigen Weselerin in schamverletzender Weise an der Isselstraße.

Der Tatverdächtige nahm in der Nähe der Isselstraße sexuelle Handlungen an sich vor. Daraufhin informierte die 65-Jährige die Polizei. Als Polizeibeamte den Mann überprüften, fanden sie bei ihm Betäubungsmittel. Darüber hinaus registrierten die Beamten, dass das Fahrrad, das der Mann dabei hatte, aus einem Diebstahl stammt. Sie stellten das Zweirad sowie die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

DF

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

