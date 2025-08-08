PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei veröffentlicht Bilanz nach Sondereinsatz "Sicher Leben"

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei veröffentlicht Bilanz nach Sondereinsatz "Sicher Leben"
  • Bild-Infos
  • Download

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr führte die Kreispolizeibehörde Wesel mit Netzwerkpartnern einen Sondereinsatz im Zuge des Behördenziels "Sicher Leben" in Kamp-Lintfort durch. Ziel des Einsatzes war es, die bürgerbelastende Kriminalität - vor allem Clankriminalität - einzudämmen. An dem Einsatz waren neben Polizeibeamten Beschäftigte des Kamp-Lintforter Ordnungs- und Jugendamtes sowie des Hauptzollamts Krefeld beteiligt.

Auf der Moerser Straße, Markgrafenstraße, Rheinstraße und der Bürgermeister-Schmelzing-Straße wurden fünf Kioske überprüft. Das Ergebnis: 3 Strafanzeigen nach der Abgabenordnung, 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Waffengesetz, 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach gewerberechtlichen Verstößen und 5 Beobachtungs- und Feststellungsberichte. Die Netzwerkpartner stellten 330 Nikotinpackungen und 210 E-Zigaretten sicher; Polizeibeamte 1 Machete, 7 Einhandmesser, 6 Klappmesser, 2 Äxte, 13 Elektroimpulsgeräte, 1 Reizstoffsprühgerät und 1 großes Reizstoffsprühgerät.

DF

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 07:47

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Bezirksdienstbeamten in Hamminkeln stehen am Dienstag, 12.08.2025, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Dienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 01:30

    POL-WES: Moers - Brand eines Mehrfamilienhauses

    Moers (ots) - Am Donnertag, 07.08.2025, brannte es gegen 19:10 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Hoffmeister-Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete mehrere Bewohner aus dem stark verqualmten Haus. Fünf Hausbewohner wurden bei dem Brand durch Rauch leicht verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Sie konnten nach ambulanter Behandlung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren