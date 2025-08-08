PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand eines Mehrfamilienhauses

Moers (ots)

Am Donnertag, 07.08.2025, brannte es gegen 19:10 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Hoffmeister-Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete mehrere Bewohner aus dem stark verqualmten Haus.

Fünf Hausbewohner wurden bei dem Brand durch Rauch leicht verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Sie konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Teile des Wohnhauses sind derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner der betroffenen Wohnungen sind bei Freunden und Familienangehörigen untergekommen. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht genau beziffern und bewegt sich in der Höhe einer mittleren fünfstelligen Zahl.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die derzeit noch andauern.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 19:26

    POL-WES: Wesel -Wohnhaus durch Brand beschädigt / Sechs Bewohner leicht verletzt

    Wesel (ots) - Am Freitag, 07.08.2025, brannte es gegen 14.50 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen in einem Mehrfamilienhaus an der Schmidtstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete mehrere Bewohner aus dem stark verqualmten Haus. Sechs Hausbewohner erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Das ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:24

    POL-WES: Wesel - Zeuge nach Streit gesucht

    Wesel (ots) - Die Polizei sucht einen bestimmten Zeugen, um einen Streit unter Jugendlichen zu klären. In der Nacht von Samstag, 02.08 auf Sonntag, 03.08. kam es am Ende der Kirmes (PPP Tage) zwischen 01:00Uhr und 02:30 Uhr zu einem Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einer Gruppe Frauen auf der Rheinpromenade und im weiteren Verlauf auf der Fischertorstraße. Dabei sollen vier Jugendliche die vier Frauen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren