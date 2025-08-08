Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand eines Mehrfamilienhauses

Moers (ots)

Am Donnertag, 07.08.2025, brannte es gegen 19:10 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Hoffmeister-Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete mehrere Bewohner aus dem stark verqualmten Haus.

Fünf Hausbewohner wurden bei dem Brand durch Rauch leicht verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Sie konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Teile des Wohnhauses sind derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner der betroffenen Wohnungen sind bei Freunden und Familienangehörigen untergekommen. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht genau beziffern und bewegt sich in der Höhe einer mittleren fünfstelligen Zahl.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die derzeit noch andauern.

