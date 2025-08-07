Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeuge nach Streit gesucht

Wesel (ots)

Die Polizei sucht einen bestimmten Zeugen, um einen Streit unter Jugendlichen zu klären.

In der Nacht von Samstag, 02.08 auf Sonntag, 03.08. kam es am Ende der Kirmes (PPP Tage) zwischen 01:00Uhr und 02:30 Uhr zu einem Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einer Gruppe Frauen auf der Rheinpromenade und im weiteren Verlauf auf der Fischertorstraße. Dabei sollen vier Jugendliche die vier Frauen verbal beleidigt haben. Die Jugendlichen konnten im Verlauf des Einsatzes angetroffen werden.

Ein bislang unbekannter Zeuge kam der Frauengruppe zur Hilfe und entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Wesel unter der Rufnummer 0281-1070 zu melden.

BH/250803-0236

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell