Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen

Moers (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch brachen Unbekannte fünf Fahrzeuge in Moers auf.

An der Essenberger Straße beschädigten sie eine Seitenscheibe eines Van. Aus dem Daimler-Benz Vito stahlen sie die Zulassungsbescheinigung (Ref.-Nr. 250806-1356).

An der Homberger Straße gelangten sie ebenfalls durch Gewalteinwirkung auf eine Seitenscheibe in eine graue Kombilimousine Renault Megane. Ob Personen hier etwas entwendeten, ist unklar (Ref-Nr. 250806-0535).

An der Alexanderstraße schlugen sie eine Seitenscheibe eines Van des Herstellers VW vom Modell Crafter ein. Auch hier ist noch nicht klar, ob aus dem Fahrzeug etwas fehlt (Ref.-Nr. 250806-1200). An der gleichen Straße war auch eine rote Kombilimousine, ein VW Caddy, von einem Aufbruch betroffen. Zum Diebesgut gehören hier Werkzeuge (Ref.-Nr. 250806-1230).

An der Germanenstraße zerstörten sie die Scheibe einer Schiebetür eines Transporters der Marke Ford, Modell Transit Custom. Aus dem Inneren stahlen sie eine Debitkarte, Kisten und Werkzeuge (Ref.-Nr. 250806-1130).

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell