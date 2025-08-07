PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen

Moers (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch brachen Unbekannte fünf Fahrzeuge in Moers auf.

An der Essenberger Straße beschädigten sie eine Seitenscheibe eines Van. Aus dem Daimler-Benz Vito stahlen sie die Zulassungsbescheinigung (Ref.-Nr. 250806-1356).

An der Homberger Straße gelangten sie ebenfalls durch Gewalteinwirkung auf eine Seitenscheibe in eine graue Kombilimousine Renault Megane. Ob Personen hier etwas entwendeten, ist unklar (Ref-Nr. 250806-0535).

An der Alexanderstraße schlugen sie eine Seitenscheibe eines Van des Herstellers VW vom Modell Crafter ein. Auch hier ist noch nicht klar, ob aus dem Fahrzeug etwas fehlt (Ref.-Nr. 250806-1200). An der gleichen Straße war auch eine rote Kombilimousine, ein VW Caddy, von einem Aufbruch betroffen. Zum Diebesgut gehören hier Werkzeuge (Ref.-Nr. 250806-1230).

An der Germanenstraße zerstörten sie die Scheibe einer Schiebetür eines Transporters der Marke Ford, Modell Transit Custom. Aus dem Inneren stahlen sie eine Debitkarte, Kisten und Werkzeuge (Ref.-Nr. 250806-1130).

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

DF

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 11:27

    POL-WES: Moers - Moerser zeigt sich in schamverletzender Weise

    Moers (ots) - Am Mittwoch um 15.40 Uhr zeigte sich ein 57-jähriger Moerser gegenüber einem 30-jährigen Kamp-Lintforter in schamverletzender Weise an der Kreuzung Wilhelm-Schroeder-Straße/Ostring. Der 57-Jährige nahm am Parkdeck Neuer Wall sexuelle Handlungen an sich vor. Der 30-Jährige beobachtete das und informierte die Polizei. Polizeibeamte trafen den Moerser auf einer Grünfläche am Parkdeck an und verbrachten ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:21

    POL-WES: Xanten - Pedelec-Fahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Xanten (ots) - Am Mittwoch um 17.20 Uhr stieß eine 82-jährige Heinsbergerin auf ihrem Pedelec mit einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin aus Rheinberg an der Kreuzung Augustusring/Viktorstraße/Fürstenberg zusammen. Die 60-Jährige war auf dem Augustusring Richtung Rheinberger Straße unterwegs. Auf Höhe einer Querungshilfe kreuzte die 82-Jährige die Fahrbahn und wurde ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:24

    POL-WES: Voerde - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Diebstahl von Wohnwagen

    Voerde (ots) - Am Dienstag zwischen 1 und 6 Uhr entwendeten Personen einen Wohnwagen des Herstellers Dethleffs am Zunftweg. Der Wohnwagen des Modells 3LF/EG/CE 001 stand am Fahrbahnrand des Zunftwegs und führt das amtliche Kennzeichen DU-SN7982. Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, dass sie ihre Hinweise an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren