POL-WES: Voerde - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Diebstahl von Wohnwagen

Dinslaken (ots) - Am Dienstag gegen 18 Uhr stahlen zwei Frauen Waren aus einem Lebensmittelmarkt an der Hans-Böckler-Straße. Die Filialleiterin beobachtete, wie die 18-Jährige und die 30-Jährige die Artikel in ihre rollbaren Einkaufstaschen legten. Anschließend passierten sie den Kassenbereich, ohne die Waren ...

mehr