POL-WES: Neukirchen-Vluyn - E-Scooter-Fahrer entwendet Rucksack von Fußgänger - Zeugen gesucht

Kreis Wesel (ots) - Am Dienstag erbeuteten Unbekannten mithilfe von zwei Betrugsmaschen Bargeld und Schmuck in Voerde und Moers. Gegen 11.45 Uhr gab sich ein Mann gegenüber einer 84-jährigen Moerserin an der Homberger Straße in Moers als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, er müsse die Wasserleitungen kontrollieren, gelangte er in das Haus. Der Mann bat die ...

mehr