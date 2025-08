Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers und Wesel - Personen erbeuten Schmuck und Bargeld mithilfe von Trickbetrug

Kreis Wesel (ots)

Am Dienstag erbeuteten Unbekannten mithilfe von zwei Betrugsmaschen Bargeld und Schmuck in Voerde und Moers.

Gegen 11.45 Uhr gab sich ein Mann gegenüber einer 84-jährigen Moerserin an der Homberger Straße in Moers als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, er müsse die Wasserleitungen kontrollieren, gelangte er in das Haus. Der Mann bat die Seniorin, sie solle den Duschkopf im Badezimmer festhalten, telefonierte mit einer Person und verließ das Badezimmer für kurze Zeit. Als der vermeintliche Handwerker das Haus gegen 12 Uhr wieder verlassen hatte, stellte die 84-Jährige fest, dass Bargeld und Schmuck aus dem Schlafzimmer fehlten.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht den Mann. Nach Angaben der Moerserin ist dieser circa 1,70 Meter groß 50 bis 55 Jahre alt. Er hat dunkle, kurze Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Darüber hinaus trug er eine Jeans, einen blauen Blouson, ein blaues Hemd und eine Basecap (Ref.-Nr. 250805-2000).

Gegen 20.30 Uhr stellte sich ein Mann am Telefon gegenüber einem 84-jährigen Voerder, der an der Handwerkerstraße wohnt, als Polizeibeamter vor. Der Anrufer gab dem Senior gegenüber an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und ein Beamter Fotos vom Bargeld des Seniors zu Dokumentationszwecken für eine Versicherung machen müsse. Bei diesen Angaben handelte es sich um bewusst vorgebrachte Unwahrheiten.

Eine unbekannte männliche Person kam im Anschluss an das Telefonat zur Wohnung des 84-Jährigen und erhielt von ihm eine Geldkassette. Der Unbekannte sagte, er müsse das Geld mit zum Einsatzfahrzeug nehmen, um es zu registrieren. Obwohl der Senior dem widersprach, griff der Mann nach dem Geld und flüchtete aus der Wohnung.

Die Kriminalpolizei sucht den Mann. Dem Voerder zufolge ist dieser 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Zudem hat er dunkle Haare (Ref.-Nr. 250805-2200).

Hinweise zu dem ersten Betrugsfall nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen. Im zweiten Fall wenden sich Zeugen an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

Die Polizei rät:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Polizist, Staatsanwalt oder Enkel, Geld von Ihnen fordert. Lassen Sie sich nicht vom Anrufer zu seinem "Kollegen" weiter verbinden. Die Polizei würde Ihr Geld oder Ihren Schmuck nicht zum Schutz bei Ihnen abholen und in Verwahrung nehmen! Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie den vermeintlichen Verwandten unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110! Legen sie nach einem Gespräch immer auf und rufen dann selbstständig die "110" an. Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt. Holen Sie sich Hilfe von Angehörigen oder anderen Vertrauenspersonen, die Sie unterstützen, damit Sie nicht alleine mit fremden Personen sind. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Generell gilt: Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

DF

