Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer gestürzt

Ilfeld (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag auf der Bundesstraße 4 zwischen Netzkater und Ilfeld. Gegen 11.15 Uhr kam ein Motorradfahrer im Bereich eines Bahnübergangs zu Fall. In der Folge des Sturzes verletzte sich der Fahrer leicht und wurde in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Am Kraftrad entstand unfallbedingter Sachschaden.

