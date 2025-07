LPI-NDH: Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Sundhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag, gegen 19.50 Uhr, drei Motorradhelme samt dazugehörigen Schutzbrillen in der Betonstraße. Die Helme befanden sich bei den parkenden Mopeds der drei Fahrer. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen ...

