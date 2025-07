LPI-NDH: Flächenbrände im Kyffhäuserkreis

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Für etwa eine Stunde kam es am Montagabend zu Einschränkungen des Verkehrs auf der Landstraße 2022. Ursächlich hierfür war Verkehrsunfall gegen 20.50 Uhr zwischen Heilbad Heiligenstadt und Kalteneber. Der Fahrer eines Kleinkraftrades kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge in den Straßengraben. Der Fahrer und seine Sozia wurden leicht verletzt. Am Motorrad ...

