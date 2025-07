LPI-NDH: Einsatz für Polizei und Feuerwehr - Flächenbrand an Kreisgrenze

Birkungen (ots) - Am Dienstag, gegen 13.40 Uhr, befuhr der Fahrer eines Leichtkraftfahrzeuges die Johannesstraße in Fahrtrichtung Leinefelde. Als er nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Pkw, welcher das abbiegende Leichtkraftrad überholte. Der Fahrer des Leichtkraftfahrzeuges und seine Sozia wurden leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei ...

