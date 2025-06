Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Junger Mann zeigt Hitlergruß und beschädigt Dienstfahrzeug

Wismar (ots)

Am Abend des 27. Juni 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Rostock am Bahnhof in Bad Kleinen einen 20- jährigen deutschen Staatsangehörigen, der ein T- Shirt mit einem Hakenkreuz sichtbar in der Öffentlichkeit trug. Während der Feststellung der Identität der Person, händigte diese den Polizisten eine Tüte mit Betäubungsmitteln aus. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,61 Promille. Die Beamten stellten das Kleidungsstück sowie die Betäubungsmittel sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Im weiteren Verlauf des Abends sprach der Mann Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof in Wismar an und verlangte sein T- Shirt zurück. Er streckte den rechten Arm zum Hitlergruß, zeigte seinen Mittelfinger in Richtung der Beamten und schlug im Anschluss auf den Außenspiegel des Dienstfahrzeuges ein und beschädigte diesen. Neben den vorgenannten Straftaten, muss sich der Mann nun auch wegen der Beleidigung und der Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell