POL-EL: Nordhorn - Werkzeug gestohlen

Bad Bentheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 4:50 und 5:13 Uhr in eine Garage an der Straße Am Steinbruch in Bad Bentheim eingebrochen. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

