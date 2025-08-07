Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Pedelec-Fahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Xanten (ots)

Am Mittwoch um 17.20 Uhr stieß eine 82-jährige Heinsbergerin auf ihrem Pedelec mit einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin aus Rheinberg an der Kreuzung Augustusring/Viktorstraße/Fürstenberg zusammen.

Die 60-Jährige war auf dem Augustusring Richtung Rheinberger Straße unterwegs. Auf Höhe einer Querungshilfe kreuzte die 82-Jährige die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Dabei wurde sie schwer verletzt; ein Rettungswagen brachte sie in ein Weseler Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell