POL-WES: Xanten - Pedelec-Fahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Xanten (ots)
Am Mittwoch um 17.20 Uhr stieß eine 82-jährige Heinsbergerin auf ihrem Pedelec mit einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin aus Rheinberg an der Kreuzung Augustusring/Viktorstraße/Fürstenberg zusammen.
Die 60-Jährige war auf dem Augustusring Richtung Rheinberger Straße unterwegs. Auf Höhe einer Querungshilfe kreuzte die 82-Jährige die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Dabei wurde sie schwer verletzt; ein Rettungswagen brachte sie in ein Weseler Krankenhaus.
Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.
DF
