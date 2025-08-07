PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Moerser zeigt sich in schamverletzender Weise

Moers (ots)

Am Mittwoch um 15.40 Uhr zeigte sich ein 57-jähriger Moerser gegenüber einem 30-jährigen Kamp-Lintforter in schamverletzender Weise an der Kreuzung Wilhelm-Schroeder-Straße/Ostring.

Der 57-Jährige nahm am Parkdeck Neuer Wall sexuelle Handlungen an sich vor. Der 30-Jährige beobachtete das und informierte die Polizei. Polizeibeamte trafen den Moerser auf einer Grünfläche am Parkdeck an und verbrachten ihn zur Polizeiwache Süd in Moers, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde.

DF

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 11:21

    POL-WES: Xanten - Pedelec-Fahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Xanten (ots) - Am Mittwoch um 17.20 Uhr stieß eine 82-jährige Heinsbergerin auf ihrem Pedelec mit einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin aus Rheinberg an der Kreuzung Augustusring/Viktorstraße/Fürstenberg zusammen. Die 60-Jährige war auf dem Augustusring Richtung Rheinberger Straße unterwegs. Auf Höhe einer Querungshilfe kreuzte die 82-Jährige die Fahrbahn und wurde ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:24

    POL-WES: Voerde - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Diebstahl von Wohnwagen

    Voerde (ots) - Am Dienstag zwischen 1 und 6 Uhr entwendeten Personen einen Wohnwagen des Herstellers Dethleffs am Zunftweg. Der Wohnwagen des Modells 3LF/EG/CE 001 stand am Fahrbahnrand des Zunftwegs und führt das amtliche Kennzeichen DU-SN7982. Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, dass sie ihre Hinweise an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:18

    POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Personen stehlen Kleidungsstücke aus Lkw - Zeugen gesucht

    Neukirchen-Vluyn (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 4.05 Uhr, stahlen Unbekannte mindestens 39 Kartons mit Kleidungsstücken aus einem Lkw der Marke LAG, der auf einem Rastplatz an der Autobahn 57 stand. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen Sattelzug, der auf dem Rastplatz der A 57 Richtung Nijmegen parkte. Polizeibeamte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren