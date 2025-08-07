Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Moerser zeigt sich in schamverletzender Weise

Moers (ots)

Am Mittwoch um 15.40 Uhr zeigte sich ein 57-jähriger Moerser gegenüber einem 30-jährigen Kamp-Lintforter in schamverletzender Weise an der Kreuzung Wilhelm-Schroeder-Straße/Ostring.

Der 57-Jährige nahm am Parkdeck Neuer Wall sexuelle Handlungen an sich vor. Der 30-Jährige beobachtete das und informierte die Polizei. Polizeibeamte trafen den Moerser auf einer Grünfläche am Parkdeck an und verbrachten ihn zur Polizeiwache Süd in Moers, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde.

