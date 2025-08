Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand auf Dachfläche in Bad Godesberger Innenstadt - Feuer breitet sich auf Wohnung aus

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Bad Godesberg, Villichgasse, 05.08.2025, 14:59 Uhr - Am heutigen Dienstagnachmittag brach auf der Dachfläche eines Wohn- und Geschäftshauses in der Godesberger Innenstadt ein Brand aus. Flammen und Rauch breiteten sich auch auf darunterliegende Gebäudebereiche aus. Eine Wohnung ist die Folgen des Brandes unbewohnbar. Eine Person transportierte der Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Um 14:59 Uhr erreichte die erste Notrufmeldung über einen Brand auf einer Dachfläche die Feuer- und Rettungsleitstelle Bonn. Die ersten Einsatzkräfte stellten in der Godesberger Innenstadt eine zunehmende Rauchentwicklung ausgehend von einem mehrgeschossigen, räumlich ausgedehnten Wohn- und Geschäftshaus fest. Der Einsatzleiter erhöhte nach der ersten Erkundung die Alarmstufe, um weitere Einsatzkräfte zum Brandobjekt zu beordern. Mit insgesamt drei Löschrohren bekämpften die Atemschutztrupps die Brandstellen auf und im Gebäude. Andere Einsatztrupps durchsuchten zeitgleich weitere, teilweise verrauchte Gebäudeteile. Eine Wohnung im obersten Geschoss des Hauses wurde durch den Brand so in Mitleidenschaft gezogen, dass diese bis auf weiteres unbewohnbar bleibt. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten noch bis 17:50 Uhr an.

Ein Mitarbeiter einer auf dem Dach tätigen Handwerkerfirma verletzte sich im Zusammenhang mit dem Einsatz leicht. Nach der ersten Behandlung an der Einsatzstelle brachte ihn der Rettungsdienst in ein Bonner Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren rund 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheiten Bad Godesberg, Kessenich, Dottendorf, Mehlem und Röttgen der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Führungsdienstes sowie der Pressedienst. Die Löscheinheiten Lannesdorf, Holzlar und Holtorf besetzten für die Dauer des Einsatzes die verwaisten Feuerwachen 2 und 3.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell