Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel -Wohnhaus durch Brand beschädigt

Sechs Bewohner leicht verletzt

Wesel (ots)

Am Freitag, 07.08.2025, brannte es gegen 14.50 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen in einem Mehrfamilienhaus an der Schmidtstraße.

Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete mehrere Bewohner aus dem stark verqualmten Haus.

Sechs Hausbewohner erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die im Haus lebenden Personen sind vorübergehend bei Familienangehörigen und Freunden untergekommen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die derzeit noch andauern.

