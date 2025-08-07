PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Korrekturmeldung: Wohnhaus durch Brand beschädigt
Sechs Bewohner leicht verletzt

Wesel (ots)

In der am 07.08.2025 veröffentlichten Pressemitteilung waren fehlerhafte Angaben enthalten:

Am Donnerstag, 07.08.2025, brannte es gegen 14.50 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen in einem Mehrfamilienhaus an der Schmidtstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete mehrere Bewohner aus dem stark verqualmten Haus.

Sechs Hausbewohner erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die im Haus lebenden Personen sind vorübergehend bei Familienangehörigen und Freunden untergekommen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die derzeit noch andauern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

