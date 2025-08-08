PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizeibeamte nehmen Mann nach drei offenen Haftbefehlen fest

Wesel (ots)

Am Donnerstag um 22.38 Uhr fiel Polizeibeamten ein 34-Jähriger auf, der sich mit einer Person am Berliner-Tor-Platz stritt.

Als sie den Mann überprüften, fanden sie Betäubungsmittel. Dieses sowie ein Mobiltelefon stellten die Einsatzkräfte sicher. Darüber hinaus ergaben Recherchen, dass gegen den wohnungslosen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit drei offene Haftbefehle bestanden. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn zunächst zur Polizeiwache Nord in Wesel. Von dort wurde er später einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

DF

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

