POL-PDKO: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B9

Andernach (ots) - Am Mittwoch, den 23.07.2025, kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad auf der B9, Höhe Andernach Hafen, in Fahrtrichtung Koblenz. Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Die rechte Fahrspur muss für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach PHK'in Eul Tel: ...

mehr