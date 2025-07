POL-PDKO: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW auf der B9

Andernach (ots) - Am 21.07.2025 gegen 16:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Andernach über die Rettungsleitstelle Koblenz ein Brand in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach gemeldet. Die Feuerwehr konnte bei Eintreffen am Brandort eine Brandentwicklung in einem Patientenzimmer feststellen, die schnell gelöscht war. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen wurden drei Personen durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. ...

